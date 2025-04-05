«Локомотив» — «Зенит»: Семак сделал двойную замену в перерыве

«Зенит» сделал двойную замену в перерыве матча против «Локомотива» в 23-м туре РПЛ.

На поле появились Нуралы Алип и Педро. Они заменили Огнена Мимовича и Андрея Мостового.