Корниленко подтвердил, что завершил футбольную карьеру

Бывший капитан "Крыльев Советов", нападающий Сергей Корниленко подтвердил, что завершил карьеру и будет помогать главному тренеру самарской команды Миодрагу Божовичу.

36-летний белорусский футболист отметил, что больше не сыграет за "Крылья Советов", но допустил, что может провести прощальный матч в составе самарской команды.

– Могу заявить, что больше за "Крылья" я не сыграю. Теперь вхожу в тренерский штаб Миодрага Божовича. На поле смогу появиться только в случае прощального матча... Буду принимать участие в предыгровых тренировках и упражнениях, – сказал Корниленко в эфире телеканала "Матч Премьер".

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