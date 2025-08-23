Рахимов: «Все ждут от Даку феерической игры. Так не бывает даже у великих футболистов»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поделился мнением об игре форварда команды Мирлинда Даку.

«Даку второй матч подряд растворяется и злится на это? Нужно будет говорить с ним. Все смотрят на Даку и ждут от него феерической игры. Так не бывает даже у великих футболистов. Поговорим и спросим, что у него в голове», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

В сезоне-2025/26 Даку сыграл за «Рубин» 8 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.