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«В Россию приехал последователь комиссара Каттани... Пусть «Спартак» хотя бы призером станет». Орлов — о словах спортдира москвичей

Геннадий Орлов объяснил, почему «Спартак» находится в нижней части турнирной таблицы РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, почему «Спартак» находится в нижней части турнирной таблицы.

— Все удивляются, почему «Спартак» на таком низком месте? Да потому что там футболисты мяч толком не могут контролировать! Какие-то небрежные передачи. Эту команду многие любят. Ну и хорошо. Болельщик должен поддерживать «Спартак» в непростое время. Только где там техничные исполнители? Чем игроки «Спартака» отличаются от футболистов других команд? Вот Бакаев вроде бы активен, несется вперед и утыкается в соперника... Все как-то не закончено, нет доводки.

Соболева признали лучшим игроком матча с «Рубином»? А можно ли его назвать виртуозом, который способен накрутить двух-трех соперников? Увы, в «Спартаке» нет лидера. Причем в каждой линии. Москвичи в этом плане делают ставку на Джикию. Но есть ли у него лидерские качества? Может ли потащить за собой команду? Я не уверен. Может ли он делать разницу? Не думаю...

Слова спортивного директора «Спартака» о том, что он не знает такую команду, как «Зенит»? Хм, я помню, был такой киногерой — прокурор или следователь по фамилии Каттани. Комиссар? Ну хорошо. Мне кажется, в Россию сейчас приехал его последователь. Он теперь будет определять, что и как должно быть в нашем футболе... Ну пусть «Спартак» хотя бы станет призером. Ему же ничего не светит! Пусть покажет результат. Ребята, в спорте все определяет итоговое место в таблице. Как говорится, смотрите на табло. Точка.

Владислав Игнатьев и&nbsp;Александр Соболев. «Разве можно сравнить Юри Алберто и Соболева? Небо и земля!» Орлов — о «Зените» и «Спартаке»

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Рубин 1
Матч завершен

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
15
 Урал 25 4 9 12 16-28 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 1 : 1
16.04 16:30
Зенит – Урал
 3 : 1
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 1 : 1
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Федор Смолов

Динамо

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П
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Краснодар

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Локомотив

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Зенит

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