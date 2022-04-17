Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, почему «Спартак» находится в нижней части турнирной таблицы.

— Все удивляются, почему «Спартак» на таком низком месте? Да потому что там футболисты мяч толком не могут контролировать! Какие-то небрежные передачи. Эту команду многие любят. Ну и хорошо. Болельщик должен поддерживать «Спартак» в непростое время. Только где там техничные исполнители? Чем игроки «Спартака» отличаются от футболистов других команд? Вот Бакаев вроде бы активен, несется вперед и утыкается в соперника... Все как-то не закончено, нет доводки.

Соболева признали лучшим игроком матча с «Рубином»? А можно ли его назвать виртуозом, который способен накрутить двух-трех соперников? Увы, в «Спартаке» нет лидера. Причем в каждой линии. Москвичи в этом плане делают ставку на Джикию. Но есть ли у него лидерские качества? Может ли потащить за собой команду? Я не уверен. Может ли он делать разницу? Не думаю...

Слова спортивного директора «Спартака» о том, что он не знает такую команду, как «Зенит»? Хм, я помню, был такой киногерой — прокурор или следователь по фамилии Каттани. Комиссар? Ну хорошо. Мне кажется, в Россию сейчас приехал его последователь. Он теперь будет определять, что и как должно быть в нашем футболе... Ну пусть «Спартак» хотя бы станет призером. Ему же ничего не светит! Пусть покажет результат. Ребята, в спорте все определяет итоговое место в таблице. Как говорится, смотрите на табло. Точка.