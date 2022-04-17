«Пацаны, спасибо, что гнали вперед до последней секунды!» Ребров поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в матче с «Рубином»

Артем Ребров поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в матче с «Рубином»

Бывший вратарь «Спартака», технический координатор красно-белых Артем Ребров поблагодарил болельщиков за поддержку в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:1).

«Пацаны, спасибо, что гнали нас вперед до последней секунды игры! Впереди дерби», — написал у себя в Telegram-канале Ребров.

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 очком в 25 матчах.

В среду, 20 апреля красно-белые сыграют против ЦСКА в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России. Начало матча — в 19.30 (мск).