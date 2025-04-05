Команды РПЛ начали использовать шеврон в честь 80-летия Победы

Команды РПЛ с 23-го тура играют в форме со специальным шевроном в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба лиги.

В 2025 году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В формах со специальным шевроном на поле вышли игроки «Локомотива» и «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ.