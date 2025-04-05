«Факел» — «Ахмат»: судья не назначил пенальти в пользу гостей

На 77-й минуте матча 23-го тура чемпионате России «Факел» — «Ахмат» судья Иван Абросимов имел основания наказать хозяев поля 11-метровым ударом, но не прибег к этой мере.

В том моменте Ираклий Квеквескири в своей штрафной площади попытался в падении отобрать мяч у Георгия Мелкадзе и сбил его.

Почему в действия арбитра не вмешались видеоассистенты Андрей Фисенко и Алексей Сухой и не предложили ему посмотреть повторы на мониторе у поля? Возможно, потому что в нашем чемпионате все еще используют непонятное словосочетание «завершенное действие». Им объясняют неназначение пенальти, когда контакт между игроками происходит уже после удара по воротам, и нет повода применить желтую или красную карточку.