«Факел» сыграл вничью с «Ахматом» в первом матче под руководством Шалимова

«Факел» на своем поле сыграл вничью с «Ахматом» в матче 23-го тура РПЛ — 0:0.

Игра стала для воронежцев первой под руководством Игоря Шалимова, который возглавил команду 2 апреля. Шалимов на посту главного тренера сменил Дмитрия Пятибратова.

«Факел» (15 очков) прервал 5-матчевую серию поражений и поднялся на предпоследнее, 15-е место в РПЛ, обойдя «Оренбург» (14). «Ахмат» вышел на 13-е место в турнирной таблице. Грозненцы обогнали «Пари НН» (19).