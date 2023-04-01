Абаскаль собрал команду в центре поля после ничьей «Спартака» с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль собрал команду на поле после ничьей с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» и после игры Абаскаль собрал команду в круг в центре поля и что-то говорил.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Ахмат» находится на шестой строчке (33).