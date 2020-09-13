Кокорин перед дерби с ЦСКА. Форвард — впервые в заявке «Спартака»
18:56
Перед началом матча 7-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» форвард красно-белых Александр Кокорин потренировался с командой на поле стадиона «ВЭБ Арена».
29-летний Кокорин впервые попал в заявку красно-белых. Ранее россиянин пропускал матчи из-за повреждения. Нападающий перешел в «Спартак» 2 августа.
Александр Кокорин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча ЦСКА — «Спартак»
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Как завершится матч ЦСКА — «Спартак»?
Победой ЦСКА
36.2%
Крупной победой ЦСКА
4.9%
Вничью
15.4%
Победой «Спартака»
38.5%
Крупной победой «Спартака»
4.9%
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи