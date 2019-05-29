Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев​ могут тренировать несовершеннолетних заключенных, если будут этапированы в колонию.

– Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если все-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в десятидневный срок, если приговор остается в силе, полагается вывозить людей в колонию. Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе, – приводит "РИА Новости" слова замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой.

В колонии они могли бы по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключенных.

Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым были взяты под стражу в октябре 2018-го за участие в двух драках в центре Москвы. Пресненский суд 8 мая приговорил футболиста "Зенита" к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а игрока "быков" – к полутора годам.

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