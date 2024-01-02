«Навбахор» арендовал Джиянова у «Пари НН»

Форвард «Пари НН» Русланбек Джиянов отдан в аренду «Навбахору», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 22-летним узбеком рассчитано до 30 ноября 2024 года.

В текущем сезоне Джиянов провел один матч за «Пари НН», выйдя на замену в ФОНБЕТ Кубке России против «Спартака».