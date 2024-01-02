«Навбахор» арендовал Джиянова у «Пари НН»
Форвард «Пари НН» Русланбек Джиянов отдан в аренду «Навбахору», сообщается на официальном сайте клуба.
Арендное соглашение с 22-летним узбеком рассчитано до 30 ноября 2024 года.
В текущем сезоне Джиянов провел один матч за «Пари НН», выйдя на замену в ФОНБЕТ Кубке России против «Спартака».
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|
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|3
|6
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|
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|18
|3
|4
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
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Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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