Кирилл Панченко: "Полное разочарование. Испортили праздник болельщикам "Динамо"

Нападающий "Динамо" Кирилл Панченко после поражения в матче 2-го тура чемпионата России от "Рубина"​ (0:1) посетовал, что его команда испортила праздник болельщикам.

– Расскажите, что понравилось на новом стадионе.

– Это не первый матч на нашей арене. В плане нового стадиона все шикарно: эмоции отличные, поле хорошее, но победить не получилось. Полное разочарование.

– Что пошло не так?

– Счет не тот. "Рубин" забил свой мяч, а мы нет. У нас были хорошие моменты, плюс соперник играл в меньшинстве. Чуть-чуть испортили праздник нашим болельщикам.

– Дмитрий Хохлов сказал, что в раздевалке был жесткий разговор. Что он говорил?

– Пусть это останется в раздевалке.

– Можно ли сказать, что в конце матча "Динамо" пошло вперед всеми силами и забыло об обороне и в результате пропустили?

– Конечно. Мы сегодня хотели победить. Как и в каждом матче. Мы пошли в атаку, нам сильно нужны были три очка, но получили контратаку.

– Стартовые потери очков начинают давить на команду?

– Любое поражение давит на команду. Есть время подумать, чтобы победить в следующем матче с "Уралом". (Елена Григорьевская, Ярослав Сусов)

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