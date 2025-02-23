Кержаков обвинил бывшую жену во лжи после ее заявления об алиментах сыну

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков сообщил, что его бывшая супруга Милана Тюльпанова лжет о сумме алиментов, которые он перечисляет на содержание сына.

Ранее Тюльпанова высмеяла Кержакова, опубликовав в соцсетях скриншот с денежным переводом от бывшего мужа в размере 1 рубля. «Не могу сказать, что он не платит алименты», — пошутила Милана.

В ответ Кержаков опубликовал заголовки об этом из СМИ и приложил свой скриншот из приложения банка, на котором можно увидеть, что он сделал два перевода: на 1 рубль и на 85 тысяч.

«Когда вранье — образ жизни», — подписал публикацию бывший футболист.

Кержаков в сентябре 2024 года покинул пост главного тренера казахстанского «Кайрата». Также 42-летний специалист ранее возглавлял сербский «Спартак» из Суботицы, кипрскую «Кармиотиссу», «Пари НН» и «Томь».