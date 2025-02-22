Источник: Кастаньо перейдет из «Краснодара» в «Ривер Плейт» за 9 миллионов долларов

«Ривер Плейт» договорился с «Краснодаром» о переходе полузащитника Кевина Кастаньо, сообщает журналист Сесар Луис Мерло.

По информации источника, «быки» согласились продать 24-летнего игрока за 9 миллионов долларов. Кастаньо в ближайшее время вылетит в Аргентину для подписания контракта с «Ривер Плейт». Соглашение будет рассчитано до 2028 года.

Кастаньо перешел в «Краснодар» в январе 2024 года. Полузащитник провел 21 матч за российскую команду во всех турнирах, отметившись одним голом и четырьмя результативными передачами.