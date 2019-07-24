КДК РФС рассмотрит ситуацию с болельщиками на матче "Ростов" - "Спартак" 2 августа

Представитель РФС сообщил "СЭ", что инцидент с болельщиками "Спартака" на матче второго тура чемпионата России с "Ростовом" (2:2) не рассматривался на заседании КДК во вторник, 23 июля.

"Ситуация с болельщиками на матче "Ростов” – "Спартак" вчера на заседании КДК не рассматривалась, там обсуждались эпизоды, указанные в рапорте делегата. РФС сейчас проводит свою проверку, вчера президент РФС провел совещание со всеми сторонами. Заседание КДК, на котором будет обсуждаться ситуация с болельщиками "Спартака", состоится 2 августа. С учетом всех обстоятельств, к клубу возможно применение санкций за неудовлетворительную работу по обеспечению безопасности матча", – сказал представитель РФС. (Александр Рогулев)

Напомним, что болельщики красно-белых долго не могли покинуть стадион после окончания матча с "Ростовом". Фанаты начали высказывать недовольство в связи с тем, что их не выпускают с "Ростов Арена" и держат в подтрибунном помещении. Позже появилась видеозапись, на которой болельщиков окружил ОМОН. Сотрудники применили дубинки и электрошокеры.

РФС опубликовал заявление о матче "Ростов" - "Спартак" //

Один из лидеров фанатов "Спартака" считает, что во всех инцидентах с болельщиками виноваты организаторы //

Итоги совещания по матчу "Ростов" – "Спартак". Инсайды "СЭ"