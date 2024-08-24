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Карпин — о возможном уходе Глебова из «Ростова»: «Незаменимых нет, но будет тяжело заменить его»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о будущем капитана клуба Данила Глебова.

— Каждое трансферное окно возникают разговоры об уходе Глебова. Как вы на это смотрите и реагируете?

— Спокойно, привычно. Каждое трансферное окно об этом говорят, но ничего не происходит.

— Какие шансы, что в этом трансферном окне может что-то произойти?

— Если договорится какой-то клуб с «Ростовом», значит договорятся.

— Для вас это будет трагедия, если он уйдет?

— Трагедия слишком громкое слово. Незаменимых нет, но будет тяжело заменить его. Футболисты уходили из всех клубов. Кто-то заканчивал карьеру. Эти клубы продолжали существовать.

Глебов перешел в «Ростов» в 2019 году из «Анжи» и с тех пор провел за дончан более 145 матчей и забил 12 голов.

Валерий Карпин
Данил Глебов
ФК Ростов
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3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
6
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
7
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
8
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11
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12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
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 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
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15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
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