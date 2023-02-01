Геннадий Орлов: «Я удивлен, что Кержаков до сих пор без работы. Это тренер очень современных взглядов»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков остается свободным агентом.

«Я удивлен, что Александр Кержаков до сих пор без работы. Я делал с ним большое интервью, да и вообще общаюсь. На мой взгляд, это тренер очень современных взглядов. Обидно, что ему никто не дает возможности себя проявить», — цитирует Орлова Sport24.

Под руководством Кержакова «Нижний Новгород» занял 11-е место в чемпионате России в сезоне-2021/22. Тренер покинул команду 1 июня 2022 года по истечении срока контракта.