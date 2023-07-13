Карасев — лучший арбитр сезона-2022/23 по мнению клубов

«СЭ» определил лучшего арбитра сезона-2022/23 на основании трех критериев: голосование клубов на условиях анонимности, опрос болельщиков на нашем сайте, собственный подсчет количества ошибок рефери.

По итогам голосования среди клубов лучшим был признан Сергей Карасев. 44-летний арбитр получил 8 голосов.

Полностью итоги можно посмотреть в материале «Карасев — лучший судья сезона в России! Победу над Безбородовым принес фотофиниш».