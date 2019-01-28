Ивелин Попов: "Обиды на "Спартак" нет. Праздновать голы в его ворота не буду"

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов после поражения в рамках 3-го тура "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Зенита" (0:5) прокомментировал переход в новый клуб и отношения со "Спартаком"​.

– Скучаете по "Спартаку"?

– У меня уже новая команда. Какие могут быть вопросы? В "Спартаке" остались коллеги, у нас хорошие отношения. Но у меня новый путь, новая жизнь, новая команда, – сказал Попов.

– Забить "Спартаку" будет принципиальным вопросом?

– Нет, ничего принципиального не будет. Я провел очень хороший период моей карьеры в "Спартаке". Никакой обиды, ничего такого. Это – футбол, это жизнь.

– Если забьете "Спартаку", будете праздновать?

– Думаю, нет.

– Но все-таки это будет особый матч? Бывшие партнеры…

– Ничего особого не будет. Я семь лет в России. Если проводит особо каждый матч, где играют мои бывшие партнеры, не останется эмоций. (Александр Рогулев)

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