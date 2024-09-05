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Сегодня, 19:37

Иван Сергеев обратился к болельщикам «Зенита»

Руслан Минаев
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Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев обратился к болельщикам «Зенита» после перехода в самарский клуб.

«Хочу сказать огромное спасибо за 2,5 года, которые я провел рядом с вами — все это время ощущал вашу поддержку, всегда вы гнали меня и команду вперед. Я относился к вам с теплотой и добротой — как, надеюсь, и вы ко мне. Благодаря вам Петербург стал моим домом — и это очень важное и ценное чувство», — цитирует игрока пресс-служба «Зенита».

Сергей Корниленко и Иван Сергеев. Сергеев вернулся в «Крылья». В «Зените» он не стал звездой, но вошел в историю клуба золотым голом

29-летний Сергеев выступал за петербургский клуб с 2019 года, проведя 93 матча и забив 30 голов.

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
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 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
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