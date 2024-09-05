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Источник: «Зенит» имеет приоритетное право обратного выкупа Сергеева у «Крыльев Советов»

Алина Савинова
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«Зенит» имеет приоритетное право обратного выкупа форварда Ивана Сергеева, перешедшего в «Крылья Советов», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, выкуп может быть осуществлен по цене продажи футболиста в самарскую команду.

«Зенит» объявил о полноценном трансфере Сергеева в «Крылья Советов» 5 сентября. Россиянин уже выступал за самарский клуб с 2020-го по 2022 год, установив рекорд по количеству голов за сезон в первой лиге (40 мячей).

В чемпионате России-2024/25 29-летний нападающий трижды вышел на поле и отметился одной результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru.
Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
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 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
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