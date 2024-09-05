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Генсек РФС — о включении представителей команд РПЛ в ЭСК: «Клубы часто хотят услышать то, что хотят»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал встречу главы судейского корпуса Милорада Мажича с представителями клубов РПЛ.

Мероприятие прошло 3 сентября в Москве.

— Была информация, что клубы попросили включить своих представителей в ЭСК, чтобы судьи стали более открыты к диалогу. Как это оцениваете?

— Предложений может быть много. ЭСК — это высший орган общения судей и участников соревнований. По правилам игры существует только три случая, по которым можно писать жалобу, протест. Все остальное по типу «нам кажется, в этом эпизоде должна быть карточка» — так правилами игры не предусмотрено.

РФС не просто рассматривает обращения, ЭСК и так существовал бы. Нужно дополнительно анализировать качество работы судей. Как только мы публикуем информацию, есть вопросы, что и как написано в той или иной формулировке. Все ли при этом прекрасно владеют правилами игры и терминами? Да, там есть тяжелые формулировки.

Клубы — это заинтересованные участники соревнования. И часто хотят услышать то, что хотят. При этом мы допускаем, что судьи допускают ошибки, бывают непонятные решения. Об этой открытости ЭСК для клубов мы говорили.

РПЛ
Максим Митрофанов
Милорад Мажич
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