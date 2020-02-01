Источник: Газзаев станет председателем комитета Госдумы по делам национальностей

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев, который является депутатом «Справедливой России», станет председателем комитета Госдумы по делам национальностей, утверждает «Бизнес Online».

65-летнего Газзаева утвердят на новый пост во время пленарного заседания во вторник, 4 февраля.

«Партия внесла его кандидатуру в комитет по контролю и регламенту», — приводит слова источника в Госдуме «Бизнес Online».

Газзаев тренировал ЦСКА с 2001 по 2003 и с 2004-го по 2008-й. Выигрывал с армейцами Кубок УЕФА и четырежды становился с ними чемпионом России (1995, 2003, 2005, 2006).