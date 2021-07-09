Дзюба показал, как подпевает австрийским музыкантам
15:24
Капитан сборной России и «Зенита» Артем Дзюба выложил видео со сборов «Зенита» в Австрии.
Форвард разместил в сторис своего Instagram ролик, в котором он подпевает австрийской фольклорной группе во время концерта.
Из Instagram Артема Дзюбы pic.twitter.com/D0SulcY3Pa— dolvya (@dolvya1) July 9, 2021
Вчера, 8 июля было объявлено об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Пост с благодарностью в адрес специалиста капитан сборной разместил сегодня.
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