Дзюба показал, как подпевает австрийским музыкантам

Капитан сборной России и «Зенита» Артем Дзюба выложил видео со сборов «Зенита» в Австрии.

Форвард разместил в сторис своего Instagram ролик, в котором он подпевает австрийской фольклорной группе во время концерта.

Из Instagram Артема Дзюбы pic.twitter.com/D0SulcY3Pa — dolvya (@dolvya1) July 9, 2021

Вчера, 8 июля было объявлено об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Пост с благодарностью в адрес специалиста капитан сборной разместил сегодня.