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Дзюба показал, как подпевает австрийским музыкантам

15:24

Капитан сборной России и «Зенита» Артем Дзюба выложил видео со сборов «Зенита» в Австрии.

Форвард разместил в сторис своего Instagram ролик, в котором он подпевает австрийской фольклорной группе во время концерта.

Вчера, 8 июля было объявлено об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России. Пост с благодарностью в адрес специалиста капитан сборной разместил сегодня.

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Иван Торопцев все материалы автора

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