Источник: ЦСКА заинтересован в переходе форварда тунисского «Монастира» Джафели
ЦСКА проявляет интерес к нападающему тунисского клуба «Монастир» Ахмеду Джафели, сообщает Legalbet.
По данным источника, потенциальный трансфер оценивается в 500 тысяч евро.
Контракт 20-летнего вингера с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Джафели перешел в «Монастир» из «Галатасарая» в августе 2022-го. На его счету 4 гола и 2 результативные передачи за тунисский клуб.
Источник: legalbet.ru
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|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
3
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
4
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
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|1
|
7
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|0
|1
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|1
|
8
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
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|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
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|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
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|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
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|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
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Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
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|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|0
|1
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