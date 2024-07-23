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Сегодня, 12:40

Источник: ЦСКА заинтересован в переходе форварда тунисского «Монастира» Джафели

Руслан Минаев
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ЦСКА проявляет интерес к нападающему тунисского клуба «Монастир» Ахмеду Джафели, сообщает Legalbet.

По данным источника, потенциальный трансфер оценивается в 500 тысяч евро.

Контракт 20-летнего вингера с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Джафели перешел в «Монастир» из «Галатасарая» в августе 2022-го. На его счету 4 гола и 2 результативные передачи за тунисский клуб.

Источник: legalbet.ru
ФК ЦСКА (Москва)
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