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Источник: Артур будет выступать в «Зените» под номером Халка и Азмуна

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бразильский вингер «Палмейрас» Артура станет игроком «Зенита» на следующей неделе, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По данным источника, за сине-бело-голубых 25-летний футболист будет выступать под номером 7. Под этим номером раньше в «Зените» играли Халк, Азмун и Зелимхан Бакаев.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб просит за игрока около 15 миллионов евро.

Действующий контракт Артура с «Палмейрасом» рассчитан до декабря 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В 2023 году Артур забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи в 59 матчах за «Палмейрас» во всех турнирах и стал чемпионом Бразилии.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Зенит
ФК Палмейрас
Артур (Палмейрас)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
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