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Сегодня, 16:00

Бывший гендиректор «Динамо» Воробьев рассказал, как на 50-летие Победы в раздевалку пришел с бутылкой водки ветеран войны

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший генеральный директор «Динамо» Анатолий Воробьев в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как на 50-летие Победы, 9 мая 1995 года, после матча «Крылья Советов» — «Динамо» провел в раздевалку гостей ветерана Великой Отечественной, который всю жизнь вблизи мечтал увидеть Константина Бескова.

— 9 мая 1995 года, играем в Самаре. Когда «Динамо» возглавлял Газзаев, один год я даже сидел с ним на скамейке, поскольку Валерий Георгиевич считал, что приношу команде удачу. А с Константином Ивановичем во время матчей «Динамо» мы сидели рядом на трибуне.

Это был день 50-летия Победы. И пока команда после выигрыша у «Крыльев» мылась в душе, в раздевалку пришел ветеран войны, у которого вся грудь была в орденах и медалях. И принес бутылку водки. Он всю жизнь мечтал увидеть Бескова, мы эту встречу организовали. Разлили понемногу — и выпили. Не при команде, естественно, — немного уединились, чтобы не вызвать зависть и аналогичные позывы у футболистов. Но это было прекрасное мгновение. Как и после возвращения на чартере, когда мы на автобусе ехали по Кутузовскому, а над Москвой гремел салют. И такое радостное настроение — юбилей Победы, пятый выигрыш «Динамо» подряд...

Анатолий Воробьев, Алишер Усманов. «В конце 90-х Усманов должен был стать владельцем «Динамо». Вторая часть интервью бывшего генсека РФС

ФК Динамо (Москва)
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Источник: Артур будет выступать в «Зените» под номером Халка и Азмуна
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
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 - : -
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