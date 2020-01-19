РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Илья Шкурин: «Сейчас налаживаю контакт со своими партнерами»

21:19
Теги:

Новичок ЦСКА, форвард Илья Шкурин в интервью клубной пресс-службе рассказал об адаптации в московской команде.

9 января 20-летний Шкурин стал игроком ЦСКА.

— Пауза после окончания чемпионата Белоруссии была достаточно внушительная, — приводит слова Шкурина пресс-служба ЦСКА. — Поэтому я ждал начала сборов и возможности проявить себя в новой команде. К Кампоамору, может быть, пока не совсем привык, но место милое, уютное, все необходимое для работы здесь имеется. Сейчас налаживаю контакт со своими партнерами, чтобы проще было адаптироваться. С английским тоже неплохо, могу парой фраз перекинуться с легионерами, особенно с Магнуссоном. В целом после нескольких дней сборов мне уже более понятны требования тренерского штаба и как конкретно лучше открываться под определенного игрока.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kampoamor2020-den-shestoy/

Опрос

проголосовало: 30057
Все опросы
«Зенит» — зимний чемпион. А кто победит в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир