Илья Шкурин: «Сейчас налаживаю контакт со своими партнерами»

Новичок ЦСКА, форвард Илья Шкурин в интервью клубной пресс-службе рассказал об адаптации в московской команде.

9 января 20-летний Шкурин стал игроком ЦСКА.

— Пауза после окончания чемпионата Белоруссии была достаточно внушительная, — приводит слова Шкурина пресс-служба ЦСКА. — Поэтому я ждал начала сборов и возможности проявить себя в новой команде. К Кампоамору, может быть, пока не совсем привык, но место милое, уютное, все необходимое для работы здесь имеется. Сейчас налаживаю контакт со своими партнерами, чтобы проще было адаптироваться. С английским тоже неплохо, могу парой фраз перекинуться с легионерами, особенно с Магнуссоном. В целом после нескольких дней сборов мне уже более понятны требования тренерского штаба и как конкретно лучше открываться под определенного игрока.