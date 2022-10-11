Чочиев объяснил, почему Кокорина считали старше записанного возраста в академии «Локомотива»

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев объяснил, почему нападающего «Ариса» Александра Кокорина считали старше записанного возраста в академии «Локомотива».

«Несмотря на то что Саша был одним из самых маленьких в команде, его все считали переписанным из-за того, что он за матч мог по пять мячей забивать. Когда Саша играл за старший год, он был лучше, чем все их нападающие», — приводит Sport24 слова Чочиева.

Чочиев и Кокорин являются воспитанниками академии «Локомотива», где они и подружились. Нападающего «Ариса» не раз обвиняли в том, что в детском и юношеском футболе он выступал против соперников, которые были его младше.