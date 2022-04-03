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Сегодня, 09:55

Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Зенита» с «Сочи»

Игорь Семшов рассказал, чего ждет от матча «Зенита» с «Сочи»
Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 23-го тура Тинькофф РПЛ между петербуржцами и «Сочи».

«В нашем чемпионате ничего загадывать нельзя, любая команда может отобрать очки у другой. Если брать «Сочи», то команда теряла в последних играх очки, этот матч покажет, насколько команда готова к борьбе за медали в чемпионате. Потому что ЦСКА очень мощно включился, плюс «Динамо» и «Зенит», если «Сочи» потеряет очки, то будет тяжело бороться за тройку. А задача стоит именно такая, ведь команда ровно прошла и идет по чемпионату, бывают, конечно, неудачи, но все же будет обидно, если команда выпадет из тройки лучших.

Конечно, «Зенит» по подбору игроков можно называть лучшей командой чемпионата, поэтому на бумаге фаворитом является команда из Санкт-Петербурга, что будет на поле — покажет игра», — цитирует Семшова ТАСС.

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится сегодня, 3 апреля, на стадионе «Фишт». Начало — в 19.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/14265657

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 0
Матч завершен

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
ФК Зенит
ФК Сочи
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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