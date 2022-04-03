Божович: «Арсенал» приобрел одно очко в матче с «Ахматом». Весь второй тайм играли в меньшинстве»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал ничью с «Ахматом» (0:0) в матче 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Арсенал» приобрел одно очко в матче с «Ахматом», — приводит слова Божовича сайт болельщиков тульского клуба. — Весь второй тайм играли в меньшинстве, но ребята молодцы, бились и выстояли».

Также тренер рассказал о травмированных игроков команды.

«Надеемся, что Беляев и Эванс восстановятся после повреждений, и мы сможем рассчитывать на них в игре со «Спартаком». У Коченкова подозрение на травму приводящей мышцы. Если он ушел с поля, значит, чувствовал что-то серьезное», — сказал он.

Встреча между «Арсеналом» и «Ахматом» проходила в Туле. На шестой добавленной к первому тайму минуте полузащитник туляков Горан Чаушич получил красную карточку.