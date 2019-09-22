Игорь Лещук: «Хохлов об отставке не говорил»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после поражения от «Сочи» (2:3) в матче 10-го тура РПЛ прокомментировал возможную отставку главного тренера Дмитрия Хохлова.

— Хохлов об отставке не говорил. Эта вина не только тренерская, виноваты все. Вся команда. Я давно работаю с тренерским штабом, хотелось бы, чтобы они остались. Каждый должен выходить и за своё имя биться. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)

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