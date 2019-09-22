Игорь Лещук: «Хохлов об отставке не говорил»
16:38
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после поражения от «Сочи» (2:3) в матче 10-го тура РПЛ прокомментировал возможную отставку главного тренера Дмитрия Хохлова.
— Хохлов об отставке не говорил. Эта вина не только тренерская, виноваты все. Вся команда. Я давно работаю с тренерским штабом, хотелось бы, чтобы они остались. Каждый должен выходить и за своё имя биться. (Константин Колмаков, Ярослав Сусов)
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи