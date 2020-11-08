РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игорь Акинфеев: «Скоро сломают мне эту ногу, если будут так бить»

18:38
Теги:

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от победы над «Ростовом» в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ — 2:0.

«У меня были глупые мысли, что любой мяч может залететь, — сказал Акинфеев в эфире «Матч Премьер». — Удалось зацепить мяч ноготком. Скоро сломают мне эту ногу, если будут так бить.

У Романа очень хитрый удар. Я вспомнил прошлую игру в Ростове — было нечто похожее. Получилось так, как получилось. Слава Богу, что Федя забил второй.

Я не видел, что произошло в штрафной. Была борьба, потом посмотрели ВАР и назначили пенальти. Нутро подсказывало, что получится отбить: может, штанга поможет.

Зайнутдинову здоровья. Был сильный удар. Не знаем, в каком он состоянии пока.

Понимали, что после игры в Голландии нужно побеждать. Иначе будет еще больше негатива. Не хотелось подпускать команду, которая преследует нас в таблице. Хотелось уйти с хорошим настроение на мини-перерыв и спокойно готовится дальше».

ЦСКА - Ростов

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир