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Игнатьев считает ошибочным назначение Морено на пост главного тренера «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший наставник сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал назначение испанца Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

«Думаю, что это ошибочное назначение. Во-первых, команда сейчас находится на последнем месте в РПЛ. Ей необходим наставник, который сумеет всколыхнуть игроков, знающий российский футбол. Чтобы добиться результатов и найти взаимопонимание с футболистами, надо говорить с ними на одном языке. Это касается как личных встреч с глазу на глаз, так и групповых занятий. У игроков надломился внутренний стержень, и с этим надо работать. Ему надо знать наш футбол. За счет чего он сможет конкурировать? Что он сможет привнести в команду? Нечто знакомое и испанское? Или постарается лучше узнать российский чемпионат?» — приводит слова Игнатьева RT.

Морено работал в тренерском штабе сборной Испании, тренировал «Гранаду» и «Монако». Кроме того, он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы». «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1246535-ignatev-moreno-trener-sochi
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Борис Игнатьев
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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