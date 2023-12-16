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Гранат считает, что у «Динамо» есть все шансы бороться за чемпионство в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат оценил перспективы команды в чемпионской гонке по итогам первой части сезона и высказался об усилении состава команды.

«Есть ли у «Динамо» шансы на чемпионство? Судя по последним матчам, я считаю, что да. У команды есть все шансы побороться за чемпионство. Нужно ли для этого усиление состава? Конечно. Если команда собирается бороться за чемпионство, то усиление стопроцентно нужно в каждую линию. Чтобы и обойма была большая, и конкурентная среда была в команде», — приводит слова Граната Metaratings.ru.

После 18 туров РПЛ «Динамо» находятся на 3-м месте, набрав 32 очка. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/granat-schitaet-chto-u-dinamo-est-vse-shansy-borotsya-za-chempionstvo-v-rpl-315941/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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