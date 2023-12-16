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Гладилин отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к Луковичу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию об интересе красно-белых к форварду сербского ИМТ Милошу Луковичу.

«Думаю, что Бабич все расскажет про этого парня. Если соберутся подписывать его, то Срджан даст совет тренерскому штабу, стоит ли оформлять переход Луковича. Сербы дружественный к нам народ, у ребят из этой страны с адаптацией в РПЛ проблем нет. Луковичу всего 18 лет, но это не станет какой-то проблемой. В нынешнее время 18-летние ребята уже отлично могут показывать себя на поле, причем делать это стабильно. В Сербии умеют играть в футбол, поэтому ничего странного в таком трансфере для меня не будет», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 18-летнего серба 18 игр, 9 забитых мячей и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 1,5 миллиона евро.

На данный момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 30 очков за 18 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-babich-podskazhet-treneram-spartaka-stoit-li-pokupat-lukovicha/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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Брайан Мансилья

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