Гладилин отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к Луковичу

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию об интересе красно-белых к форварду сербского ИМТ Милошу Луковичу.

«Думаю, что Бабич все расскажет про этого парня. Если соберутся подписывать его, то Срджан даст совет тренерскому штабу, стоит ли оформлять переход Луковича. Сербы дружественный к нам народ, у ребят из этой страны с адаптацией в РПЛ проблем нет. Луковичу всего 18 лет, но это не станет какой-то проблемой. В нынешнее время 18-летние ребята уже отлично могут показывать себя на поле, причем делать это стабильно. В Сербии умеют играть в футбол, поэтому ничего странного в таком трансфере для меня не будет», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 18-летнего серба 18 игр, 9 забитых мячей и одна результативная передача. Его контракт рассчитан до лета 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 1,5 миллиона евро.

На данный момент «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда набрала 30 очков за 18 туров.