Орлов — о Пиняеве: «Пока мы даже не знаем потолок его возможностей»

Известный комментатор Геннадий Орлов в комментарии для «СЭ» оценил потенциал атакующего полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев самый интересный сейчас крайний нападающий в РПЛ. Давно у нас таких не было. Я как-то сказал, что он напоминает мне Аршавина. Но это ни в коем случае не второй Аршавин, а первый Пиняев. Он еще будет прогрессировать. Данные у него очень хорошие. Пока мы даже не знаем потолка его возможностей», — заявил Орлов.

18-летний Пиняев принял участие в товарищеском матче сборной России против команды Ирака (2:0), который прошел 26 марта. В этой встрече он отметился забитым мячом и стал самым молодым автором гола в истории сборной страны.

Полностью интервью Орлова «СЭ» читайте здесь