Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке
17:00
По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
Хохлов жестко высказался об игре подопечных, отдельных слов удостоился защитник Константин Рауш, чья ошибка привела к третьему голу. Футболистов также попросили не позорить имя «Динамо». (Сергей Егоров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи
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