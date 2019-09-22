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Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке

17:00
22 сентября. Москва. «Динамо» — «Сочи» — 2:3. Дмитрий Хохлов и Констнтин Рауш. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
22 сентября. Москва. «Динамо» — «Сочи» — 2:3. Дмитрий Хохлов и Констнтин Рауш. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.

Хохлов жестко высказался об игре подопечных, отдельных слов удостоился защитник Константин Рауш, чья ошибка привела к третьему голу. Футболистов также попросили не позорить имя «Динамо». (Сергей Егоров)

Динамо — Сочи

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