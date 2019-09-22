Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке

По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.

Хохлов жестко высказался об игре подопечных, отдельных слов удостоился защитник Константин Рауш, чья ошибка привела к третьему голу. Футболистов также попросили не позорить имя «Динамо». (Сергей Егоров)