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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Химки» — «Ростов»: Мирзов открыл счет в матче

20:11
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов забил гол в ворота «Ростова» на 49-й минуте матча 22-го тура Тинькофф РПЛ. 27-летний российский футболист реализовал 11-метровый удар.

Для Мирзова этот гол стал пятым в текущем сезоне.

Хавбек выступает за подмосковную команду на правах аренды. Мирзов принадлежит «Спартаку».

Химки — Ростов

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