«Химки» — «Ростов»: Мирзов открыл счет в матче
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов забил гол в ворота «Ростова» на 49-й минуте матча 22-го тура Тинькофф РПЛ. 27-летний российский футболист реализовал 11-метровый удар.
Для Мирзова этот гол стал пятым в текущем сезоне.
Хавбек выступает за подмосковную команду на правах аренды. Мирзов принадлежит «Спартаку».
? Резиуан Мирзов заработал и сам же реализовал 11-метровый. Чем будет отвечать «Ростов»?— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 12, 2021
? #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/yPI8qVF2ad
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