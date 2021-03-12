Валерий Карпин: «Без Норманна и Осипенко против «Сочи» тоже выглядели нормально»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед началом матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» поделился ожиданиями от встречи.
— Возвращение Норманна? Раз в составе, значит в нормальном состоянии. Вернулся еще Осипенко, тоже важный для нас игрок. Это, конечно, хорошо. Но это ничего не значит. Без них против «Сочи» тоже выглядели нормально. Посмотрим. Неудачная серия без побед? Играли с «Зенитом» вдесятером, с «Сочи», который на третьем месте — и там, и там, по игре смотрите только результат почему-то, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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