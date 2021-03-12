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Валерий Карпин: «Без Норманна и Осипенко против «Сочи» тоже выглядели нормально»

18:59
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед началом матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» поделился ожиданиями от встречи.

— Возвращение Норманна? Раз в составе, значит в нормальном состоянии. Вернулся еще Осипенко, тоже важный для нас игрок. Это, конечно, хорошо. Но это ничего не значит. Без них против «Сочи» тоже выглядели нормально. Посмотрим. Неудачная серия без побед? Играли с «Зенитом» вдесятером, с «Сочи», который на третьем месте — и там, и там, по игре смотрите только результат почему-то, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Химки — Ростов

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