ЦСКА заключил долгосрочный контракт с 19-летним защитником Носковым

ЦСКА объявил о подписании долгосрочного контракта с 19-летним защитником Егором Носковым.

Игрок выступал в составе армейцев в МФЛ и ЮФЛ.

В этом сезоне он провел за молодежку 15 матчей, забил 1 гол отдал 3 результативные передачи.