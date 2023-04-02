«Химки» — «Краснодар»: Ионов забил пятый гол в ворота хозяев

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов забил гол в ворота «Химок» в матче 21-го тура РПЛ — 5:0.

Хавбек отличился на 78-й минуте матча с передачи Сергея Волкова, который вывел его один на один с голкипером.

«Химки» принимают «Краснодар» на домашней «Арене Химки». «СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляцию встречи.