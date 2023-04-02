Представитель Гарре: «Мы еще собираем необходимые документы для получения российского гражданства»

Эмилио Чемпион, представитель форварда «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, рассказал, что он вместе с аргентинским футболистом находится в процессе сбора и подачи документов для получения российского гражданства.

«Мы еще собираем необходимые документы для получения российского гражданства. Процесс идет. Это займет некоторое время, чтобы выполнить все требования правительства», — приводит Sport24 слова Чемпиона.

Гарре перешел в «Крылья Советов» из «Расинга» в январе этого года за 1,7 миллиона евро. В текущем сезоне 22-летний нападающий провел за самарский клуб 6 матчей и отметился 1 результативной передачей.