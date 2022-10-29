«Химки» близки к антирекорду чемпионата России
«Химки» крупно уступили «Динамо» (1:6) в матче 15-го тура чемпионата России.
Команда Спартака Гогниева потерпела два подряд выездных поражения с разницей в пять мячей — от «Спартака» (0:5) и бело-голубых.
Это повторение худшего результата в истории чемпионатов России. Ранее по два подобных разгрома кряду получали «КАМАЗ» — 1997, «Тюмень» — 1998 и «Мордовия» — 2014/15.
Тюменцам также принадлежит и другой антирекорд турнира — четыре поражения в пять и более голов за один чемпионат.
Команды, которые проигрывали с разницей в пять и более голов минимум два матча за чемпионат
|
Чемпионат
|
Команда
|
Матчи
|
Поражения
|
1998
|
Тюмень
|
Зенит (д) — 0:5, Спартак (д) — 0:6,
|
4
|
1994
|
Крылья Советов
|
Спартак (г) — 0:5, Ротор (г) — 0:5,
|
3
|
1995
|
Жемчужина
|
Ротор (г) — 0:7, Спартак-Алания (г) — 0:5,
|
3
|
1995
|
Динамо-Газовик
|
Уралмаш (г) — 0:5, Ротор (д) — 1:6,
|
3
|
1995
|
Черноморец
|
Спартак (г) — 0:5, Локомотив (г) — 0:5,
|
3
|
1997
|
КАМАЗ
|
Алания (г) — 0:5, Ротор (д) — 0:5,
|
3
|
2017/18
|
Тосно
|
Зенит (г) — 0:5, ЦСКА (г) — 0:6,
|
3
|
1992
|
Зенит
|
Ротор (г) — 1:6, Асмарал (г) — 3:8
|
2
|
1993
|
Луч
|
Локомотив (г) — 0:5, Динамо (г) — 1:7
|
2
|
2001
|
Черноморец
|
Торпедо (д) — 0:5, Спартак (г) — 0:5
|
2
|
2013/14
|
Волга
|
Спартак (г) — 1:6, Динамо (д) — 0:5
|
2
|
2014/15
|
Мордовия
|
Рубин (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5
|
2
|
2014/15
|
Ростов
|
ЦСКА (г) — 0:6, Зенит (д) — 0:5
|
2
|
2016/17
|
Томь
|
Локомотив (д) — 1:6, Ростов (д) — 0:6
|
2
|
2018/19
|
Анжи
|
Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:5
|
2
|
2019/20
|
Ростов
|
Зенит (г) — 1:6, Сочи (г) — 1:10
|
2
|
2020/21
|
Краснодар
|
Ахмат (д) — 0:5, Спартак (г) — 1:6
|
2
|
2020/21
|
Ротор
|
Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 0:6
|
2
|
2020/21
|
Локомотив
|
Краснодар (г) — 0:5, Зенит (г) — 1:6
|
2
|
2021/22
|
Рубин
|
ЦСКА (г) — 1:6, Сочи (д) — 0:6
|
2
|
2022/23
|
Химки
|
Спартак (г) — 0:5, Динамо (г) — 1:6
|
2
Жирным выделены последовательные матчи.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
5
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2