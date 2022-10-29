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Сегодня, 18:10

Боярцев считает, что игроки «Торпедо» не будут мальчиками для битья в матче со «Спартаком»

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Бывший футболист «Спартака» и «Торпедо» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча между московскими командами в рамках 15-го тура РПЛ.

«Спартак» — однозначный фаворит. Думаю, «Торпедо» противопоставит красно-белым хорошую, организованную игру. Стоит опасаться опасных контратак автозаводцев. «Спартаку» надо быть готовым к обороне «Торпедо». Команде Абаскаля надо постараться забить быстрый гол. Не думаю, что будет легкая победа «Спартака». Уверен, в дальнейшем «Торпедо» наберет обороты и выйдет из зоны вылета. «Спартак» сейчас в хорошей форме, но завтра команда Талалаева не будет мальчиками для битья", — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Красно-белые с 29 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. Торпедовцы — последние.

Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдет 30 октября и начнется в 16.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/denis-boyarintsev-futbolisty-torpedo-ne-budut-mal-chikami-dlya-bit-ya-v-matche-so-spartakom/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Денис Бояринцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
2
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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