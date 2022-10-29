Боярцев считает, что игроки «Торпедо» не будут мальчиками для битья в матче со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» и «Торпедо» Денис Бояринцев поделился ожиданиями от матча между московскими командами в рамках 15-го тура РПЛ.

«Спартак» — однозначный фаворит. Думаю, «Торпедо» противопоставит красно-белым хорошую, организованную игру. Стоит опасаться опасных контратак автозаводцев. «Спартаку» надо быть готовым к обороне «Торпедо». Команде Абаскаля надо постараться забить быстрый гол. Не думаю, что будет легкая победа «Спартака». Уверен, в дальнейшем «Торпедо» наберет обороты и выйдет из зоны вылета. «Спартак» сейчас в хорошей форме, но завтра команда Талалаева не будет мальчиками для битья", — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Красно-белые с 29 очками занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 7 очков. Торпедовцы — последние.

Матч «Спартак» — «Торпедо» пройдет 30 октября и начнется в 16.30 мск.