Хавьер Кальеха: "Зенит" – команда талантливых игроков"

Главный тренер "Вильярреала" Хавьер Кальеха на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с "Зенитом" отметил сильные стороны петербургского клуба.

– Не считаете ли вы обузой Лигу Европы, учитывая тяжелую ситуацию в чемпионате?

– Для нас приоритет – чемпионат, потому что мы хотим остаться в высшей лиге. Но и в Лиге Европы мы хотим сыграть наилучшим образом. Мне не кажется, что Лига Европы – это обуза. Мы всегда хотим побеждать. Верю в то, что наш состав готов к успешному выступлению в Лиге Европы. У нас классные игроки. И все без сомнения будут сражаться на поле.

– В матчах со "Спортингом" вы устроили ротацию. Как сильно вы поменяете состав завтра? В частности, выйдет ли в основе Санти Касорла?

– Ничего не скажу про Санти, так как не хочу давать подсказок тренеру соперника. Но наша идея будет такой же, как и обычно – для нас важно контролировать мяч. Но при этом мы понимаем, что впереди два матча.

– Чего вы ждете от стадиона?

– Мы знаем, как горячо болельщики поддерживают свою команду. Ждем заполненных трибун. Думаю происходящее на трибунах будет нас мотивировать.

– Не ждете ли вы, что Сергей Семак сделает изменения в схеме, так как ваша команда играет в три центральных защитника?

– "Зенит" – команда талантливых игроков. Зимние трансферы улучшили качество игры "Зенита". И я жду, что в четверг он будет играть так, как обычно. Его схема работает. Не думаю, что тренер соперника поменяет что-то специально под нашу команду. (Гоша Чернов)

Матч "Зенит" - "Вильярреал" состоится 7 марта, начало - в 20.55 по московскому времени.