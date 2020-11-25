Хавбек «Рубина» Хван Ин Бом вернулся в Россию. Он подхватил ковид в сборной

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал «СЭ», что полузащитник Хван Ин Бом сегодня вернется в расположение клуба.

— Хван Ин Бом уже прилетел в Москву, у него отрицательные тесты, — рассказал «СЭ» Сайманов. — Сегодня он будет в Казани. Другое дело, что его надо возвращать в кондиции.

— А ФИФА компенсирует вам что-то из финансовых затрат? Игрок же заболел в сборной...

— Знаете, если эти компенсации и есть, то я их как-то не чувствую. Для меня самое важное, чтобы игроки были на поле, у меня же нет дополнительной колоды. Даже у «Зенита» нет полноценных двух составов, а у нас и подавно. Уремович поехал играть за сборную Хорватии, дернул заднюю и вылетел. А компенсации, которые существуют, — они ни о чем. Это не возмещает потерь, которые реально несет клуб. (Севастиан Терлецкий)