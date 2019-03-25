Халк: "В "Порту" сказали, что мой переход в "Зенит" спасет клуб"

Бывший форвард "Зенита" Халк рассказал, почему он ранее перешел в российский клуб из "Порту".

- Я отправился в сборную и рассчитывал вернуться в "Порту" после матчей за национальную команду. Мне позвонили и сказали, что мной интересуется "Зенит", - цитирует бразильца O Jogo. - Я сказал спортивному директору, что мне пора переходить, что я готов к новому вызову. Он сказал, что я должен остаться и продлить контракт, а у них есть два других игрока на продажу. Думаю, это были Жоау Моутинью и Хамес Родригес. Но они не ушли, "Порту" в итоге получил предложение только по мне, и единственным вариантом для трансфера была Россия. Мне сказали, что я могу спасти "Порту", иначе клуб оказался бы в трудной ситуации. Я хотел получить новый вызов, "Порту" хотел продать меня, и я ушел.

32-летний бразилец выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.