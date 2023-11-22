Гусев считает закономерным третье промежуточное место «Динамо» в РПЛ

Экс-футболист «Динамо» Ролан Гусев в разговоре «СЭ» подвел промежуточные итоги РПЛ для бело-голубых.

«Третье промежуточное место закономерное на данный момент. Но все надо будет обсуждать в мае. Настрой на все команды одинаковый, но иногда получается, иногда нет», — сказал Гусев «СЭ».

«Динамо» с 25 очками после первого круга РПЛ занимает третье место в турнирной таблице.